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  • 30.01.2020 21:50
  • Son Güncelleme: 30.01.2020 21:50

Ocak ayı ne zaman duyurulacak? 2020 Ocak enflasyon tahmini ne kadar?

Ocak ayı , Ocak ayının son günlerinde vatandaşlar tarafından merakla araştırılıyor. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından bir önceki ayın enflasyon oranları yeni ayın ilk haftası içerisinde duyuruluyor. Bu kapsamda nı merak eden milyonlarca kişi Ocak ayı enflasyon oranları ne zaman duyurulacak sorusuna yanıt aramaya başladı. İşte 2020 Ocak enflasyon tahmini

Ocak ayı enflasyon oranları bu haftanın çok araştırılanları arasında yer alıyor. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından ekonomide pek çok konuda belirleyici olan enflasyon verileri açıklanacak. Şubat ayı için geri sayım devam ederken Ocak ayının enflasyon oranları ne zaman duyurulacak sorusunun yanıtı arama motorlarında milyonlarca kişi tarafından araştırılıyor. Peki, 2020 Ocak enflasyon tahmin ne kadar? İşte detaylar...

2020 OCAK ENFLASYON RAKAMLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından Ocak ayının enflasyon verileri, 3 Şubat Pazartesi günü sabah saatlerinde açıklanacak.

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