Ocak ayı enflasyon oranları bu haftanın çok araştırılanları arasında yer alıyor. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından ekonomide pek çok konuda belirleyici olan enflasyon verileri açıklanacak. Şubat ayı için geri sayım devam ederken Ocak ayının enflasyon oranları ne zaman duyurulacak sorusunun yanıtı arama motorlarında milyonlarca kişi tarafından araştırılıyor. Peki, 2020 Ocak enflasyon tahmin ne kadar? İşte detaylar...

2020 OCAK ENFLASYON RAKAMLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından Ocak ayının enflasyon verileri, 3 Şubat Pazartesi günü sabah saatlerinde açıklanacak.