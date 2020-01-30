SGK, SSK ve Bağkur emeklisinin uzun zamandır beklediği intibak yasası ile ilgili önemli gelişmeler yaşanıyor. Bu bağlamda Türkiye'de bulunan milyonlarca emekli vatandaş hükümetin intibak yasası düzenlemesini bekliyor. SSK SGK ve Bağkur emeklileri için müjde gibi bir haber geldi. Bu bağlamda 2000 sonrası emeklilerin maaşlarındaki mağduriyetlerin giderileceği emekli intibak yasası büyük önem arz ediyor. Bu konuda gelebilecek bir müjdeli haberle maaşlarda en az 55 TL zam olacak. Bu zam oranı çeşitli etkenlere bağlı olarak 355 TL'ye kadar çıkabilecek. Milyonlarca kişinin beklediği düzenleme hayata geçirilirse, şu anda çalışanlara emekli olduklarında bağlanacak maaş yükselecek.



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