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  • 30.01.2020 10:47
  • Son Güncelleme: 30.01.2020 10:51

2020'de ne kadar olacak? Altın yatırımcısına kazandırmaya devam ediyor | 30 Ocak 2020 altın fiyatları

fiyatlarındaki yükseliş trendi 2019'un ardından 2020'de de sürüyor. Geçtiğimiz yıl yaklaşık yüzde 33,5 oranında değer kazanan altın, 2020'nin ilk ayında da yatırımcısının yüzünü güldürerek yüzde 5 oranında değerlendi. Yılın son günü kapanışta 290 lira seviyesinde olan altının gramı, ocak ayının son günlerinde 304 TL barajını aşarak yükselişini sürdürdü. Peki ama altın 2020'de ne kadar olacak? İşte detaylar...

Türkiye'de 2019'da TL bazında yatırımcısına yüzde 33 ile en çok kazandıran yatırım aracı olan altın, 2020 yılına da hızlı başladı. Yıla ons başına 1519 dolardan başlayan altın, ocak ayı içerisinde yaşanan ABD-İran geriliminin etkisiyle 1600 doların üzerine çıkarken, kriz ortamının yumuşamasının ardından gevşeyerek 1550 dolar seviyesine çekilmişti. 1500 dolar üzerindeki yerini sağlamlaştıran altının ons başına fiyatı, ocak ayının sonunda yeniden yükselişe geçerek 1580-1600 dolar seviyesine yükseldi.

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