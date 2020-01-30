Türkiye'de 2019'da TL bazında yatırımcısına yüzde 33 ile en çok kazandıran yatırım aracı olan altın, 2020 yılına da hızlı başladı. Yıla ons başına 1519 dolardan başlayan altın, ocak ayı içerisinde yaşanan ABD-İran geriliminin etkisiyle 1600 doların üzerine çıkarken, kriz ortamının yumuşamasının ardından gevşeyerek 1550 dolar seviyesine çekilmişti. 1500 dolar üzerindeki yerini sağlamlaştıran altının ons başına fiyatı, ocak ayının sonunda yeniden yükselişe geçerek 1580-1600 dolar seviyesine yükseldi.