2020 Asgari ücret ne kadar? Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk verdiği bir röportajda, asgari ücret için 75 TL'lik bir jestte bulunduklarını açıklamıştı. Bu nedenle sosyal medyada 2324 TL olan asgari ücretin 2400 TL olduğuna yönelik haberler paylaşılmıştı. Peki Bakan Selçuk'un söylediği 75 TL değerindeki jest ne anlama geliyor? Asgari ücret 2400 TL oldu mu? İşte, 2020 yılı asgari ücret hakkında merak edilenler… Asgari ücret, yasal olarak saptanmış belli kriterlere göre işçinin bir iş günü çalışması karşılığında ödenen ücrettir. İşçi ve ailesinin ekonomik ve sosyal hayatlarını en iyi şekilde yaşayabilmelerini sağlayacak minimum ücretin belirlenmesi asgari ücret ile mümkün kılınmıştır.

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