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  • 29.01.2020 16:58
  • Son Güncelleme: 29.01.2020 16:58

siz hayvan kredisi nasıl alınır? 2020 yılı sıfır faizli koyun ve nedir?

siz hayvan kredisi için başvuru şartları oldukça merak ediliyor. Bu bağlamda sıfır faizli koyun ve haberimizde yer alıyor. 3 Ocak 2020 tarihli Resmi Gazete' de yayınlanan tebliğe göre; Ziraat Bankası ve küçükbaş hayvancılık, koyun ve keçi yetiştiriciliği yapacak olan çiftçilerimize 2020 yılında da sıfır faizli ve %75 faiz indirimli kredi veriliyor. Bu krediden yararlanmak için tebliğname'de yer alan şartları yerine getirmek ve Ziraat Bankası şubelerine şahsen başvurmak gerekiyor. 2 yıl geri ödemesiz 7 yıl vadeli, 5 yıl faizsiz gibi ayrıntılar banka şubesinde hesaplanıyor.

Faizsiz hayvan kredisi nasıl alınır?

Hayvan kredisi veren bankalar gibi Ziraat Bankası da çiftçilere uygun faizlerle hayvan kredisi imkanı sunmaktadır. Ziraat bankasının diğer bankalara göre avantajları Devlet bankası olması ve bundan dolayı da devlet hayvancılık desteklerini halka sunmasıdır. Ziraat Bankasının çiftçilerimize faiz indirimli ve en uygun finansman imkanını sağladığını biliyoruz. Resmi Gazete' de yayınlanan tebliğname gereğince çiftçilerimiz Tarım Kredi Kooperatifleri ile Ziraat Bankası 2020 yılı içinde kadar sıfır faizli ve indirimli kredi kullanılabiliyor. Çiftçilerimiz koyun satın almak için TKK ve Ziraat'e başvurularını bu tarihler arasında gerçekleştirebiliyor.

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