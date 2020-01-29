Hayvan kredisi veren bankalar gibi Ziraat Bankası da çiftçilere uygun faizlerle hayvan kredisi imkanı sunmaktadır. Ziraat bankasının diğer bankalara göre avantajları Devlet bankası olması ve bundan dolayı da devlet hayvancılık desteklerini halka sunmasıdır. Ziraat Bankasının çiftçilerimize faiz indirimli ve en uygun finansman imkanını sağladığını biliyoruz. Resmi Gazete' de yayınlanan tebliğname gereğince çiftçilerimiz Tarım Kredi Kooperatifleri ile Ziraat Bankası 2020 yılı içinde kadar sıfır faizli ve indirimli kredi kullanılabiliyor. Çiftçilerimiz koyun satın almak için TKK ve Ziraat'e başvurularını bu tarihler arasında gerçekleştirebiliyor.

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