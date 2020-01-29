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  • 30.01.2020 09:07
  • Son Güncelleme: 30.01.2020 09:07

Başvuranlara 50 bin lira para! desteği kaç TL? KOSGEB desteği başvurusu nasıl yapılır?

desteği başvurusu nasıl yapılır? Kendi işini kurmak isteyenlere devlet destek veriyor. Girişimcilere bir kısmı hibe bir kısmı ise faizsiz olarak kredi fırsatı sunulmaktadır. 50 bin TL hibe yani karşılık olarak verilirken 100 bin TL'si ise faizsiz kredi şeklinde verilmektedir. 150 bin liraya varan hibe ve kredi desteğinden yararlanmak için başvuru yapmanız gereken kurum 'Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı' yani KOSGEB. Fikri ve az da olsa sermayesi olanlar illerde bulunan KOSGEB müdürlüklerine başvuru yapabilir. Bu konuda 'dan da destek almak mümkün.

Başvuranlara 50 bin lira para! KOSGEB desteği başvurusu nasıl yapılır?

Kendi işlerini kurmak isteyen girişimciler için KOSGEB önemli desteler vermeye devam ediyor. Bu bağlamda kurulduğu günden bu zamana kadar binlerce kişiye destek olmuş olan kurumun girişimcinin hazırladığı projeye göre 50 bin TL'lik hibe ile 100 TL'lik kredi olanaklarına sahip olması, KOSGEB'e başvuruda bulunacak olan kişilerin projelerini ona göre seçmeleri devam etmektedir. KOSGEB'ten hibe ya da kredi desteği almak isteyen kişilerin kuruma başvuru yapmadan önce sağlamaları gereken birtakım şartlar bulunmaktadır. KOSGEB geri ödemesiz kredilerle iş yerleri rahatlıkla açılabilmektedir. Peki KOSGEB desteği başvurusu nasıl yapılır?

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