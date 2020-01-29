Kendi işlerini kurmak isteyen girişimciler için KOSGEB önemli desteler vermeye devam ediyor. Bu bağlamda kurulduğu günden bu zamana kadar binlerce kişiye destek olmuş olan kurumun girişimcinin hazırladığı projeye göre 50 bin TL'lik hibe ile 100 TL'lik kredi olanaklarına sahip olması, KOSGEB'e başvuruda bulunacak olan kişilerin projelerini ona göre seçmeleri devam etmektedir. KOSGEB'ten hibe ya da kredi desteği almak isteyen kişilerin kuruma başvuru yapmadan önce sağlamaları gereken birtakım şartlar bulunmaktadır. KOSGEB geri ödemesiz kredilerle iş yerleri rahatlıkla açılabilmektedir. Peki KOSGEB desteği başvurusu nasıl yapılır?

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