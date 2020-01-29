2020 yılında genç çiftçilere yönelik olan 300 koyun hibesi ile ilgili gelişmeler oldukça merak ediliyor. Bankalardan hayvan kredisi çekerek hayvancılığa başlamak isteyen girişimci vatandaşlara sermaye adı altında 300 koyun hibe verileceği geçtiğimiz yıllarda açıklanmıştı ve başvurular bitmişti. 2020 yılında da genç çiftçilere 300 koyun hibe verilip verilmeyeceği oldukça merak ediliyor. Peki 300 koyun alım hibe başvuru şartları nelerdi? Tüm detaylar takvim.com.tr'de

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