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  • 30.01.2020 09:21
  • Son Güncelleme: 30.01.2020 09:21

nasıl yapılır? 2020 yılı 300 koyun alım başvuru şartları nedir?

Bankalardan hayvan kredisi çekerek hayvancılığa başlamak isteyen girişimci vatandaşlara sermaye adı altında verileceği geçtiğimiz yıllarda açıklanmıştı ve başvurular bitmişti. 2020 yılında da lere 300 koyun hibe verilip verilmeyeceği oldukça merak ediliyor. 300 koyun projesi ve Orman Bakanlığınca ortaya konan, küçükbaş hayvancılıkla uğraşan ailelerin koyun sayılarının çoğaltılması amacıyla yürütülen bir proje idi. Bu projede çiftçimize 300 koyun parası verilmesi ve bu koyunlar kuzuladığı zaman kuzuların satılması sonrasında ödemenin alınması amaçlanmaktaydı.

2020 yılı için genç çiftçilere 300 koyun hibesi var mı?

2020 yılında genç çiftçilere yönelik olan 300 koyun hibesi ile ilgili gelişmeler oldukça merak ediliyor. Bankalardan hayvan kredisi çekerek hayvancılığa başlamak isteyen girişimci vatandaşlara sermaye adı altında 300 koyun hibe verileceği geçtiğimiz yıllarda açıklanmıştı ve başvurular bitmişti. 2020 yılında da genç çiftçilere 300 koyun hibe verilip verilmeyeceği oldukça merak ediliyor. Peki 300 koyun alım hibe başvuru şartları nelerdi? Tüm detaylar takvim.com.tr'de

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