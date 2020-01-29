2018 2. dönem buzağı destekleri ne zaman yatacak? Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından büyükbaş hayvancılığın desteklenmesi için verilen buzağı desteklemesinin 2018 2. dönem ödeme tarihleri açıklanmıştı. İlk ödemeler T.C. kimlik numarasının son hanesi 0 ve 2 olan besicilere 24 Ocak'ta yapıldı. Peki, 2018 2. dönem buzağı destekleri ne zaman yatacak? T.C. kimlik no 4, 6, 8 buzağı destek ödemeleri ne zaman? İşte konu ile ilgili ayrıntılar...

2018/2 BUZAĞI DESTEKLEMELERİ NE ZAMAN ÖDENECEK?

Ödemeler 24 Ocak itibarıyla başladı. Buzağı destekleme ödemesi, besicilerin TC Kimlik numaralarının son hanesine göre yapılıyor. Son hanesi 0 ve 2 olan besicilerin ödemeleri 24 Ocak saat 18.00'dan sonra gerçekleştirildi.

T.C. kimlik numarasının son hanesi 4-6-8 olan yetiştiriciler 31 Ocak 2020 18.00'dan sonra ücretlerini alabilecek.

Destekleme miktarı buzağı başı 550-750 lira arasında değişecek. 2020 yılında ise bu destek 950 lira civarında gerçekleşecek.