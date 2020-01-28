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  • 29.01.2020 09:19
  • Son Güncelleme: 29.01.2020 09:19

29 Ocak 2020 ların güncel kredi oranları ne oldu? 10 banka nda indirim yaptı!

Hayallerindeki eve veya arabaya kavuşmak isteyenler ya da acil nakit ihtiyaçlarını karşılamak için ların kredi ürünlerine yönelenlere sevindirici haberler gelmeye devam ediyor. 29 Ocak 2020 Salı günü itibarıyla 10 banka daha indirimi yaptı. İşte detaylar... Aralarında Kuveyt Türk, , ING Bank, Emlak , Vakıf Katılım Bankası ve Denizbank gibi çok sayıda özel ve kamu bankasının yer aldığı 10 banka taşıt kredilerinde uygulanan faiz oranlarında indirime gittiğini duyurdu. Bankaların en ile ilgili merak ettiğiniz tüm detaylı bilgileri haberimizde bulabilirsiniz.

10 banka kredi faiz oranında indirim yaptı!

Bankaların ardı ardına yaptığı faiz indirimleri vatandaşların yüzünü güldürmeye devam ediyor. Bu anlamda bankaların güncel kredi faiz oranları oldukça merak ediliyor. 2020 yılında bankalar kredi faiz oranlarını indirme yarışına girdi. Bu bağlamda bankaların müşterilerine sundukları kredi ürünlerinde uygulanan faiz oranlarında indirim yarışları tüm hızıyla devam ediyor. Bankalar güne kredi faiz indirimi duyuruları ile başladı. Bankalardan konut, taşıt veya ihtiyaç kredisi kullanmayı planlayan vatandaşların yakından takip ettiği faiz oranı indirimlerinde yeni gelişmeler yaşanıyor. İşte indirim yapan bankalar listesi. Peki 29 Ocak 2020 bankaların güncel kredi faiz oranları ne oldu?

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