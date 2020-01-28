Bankaların ardı ardına yaptığı faiz indirimleri vatandaşların yüzünü güldürmeye devam ediyor. Bu anlamda bankaların güncel kredi faiz oranları oldukça merak ediliyor. 2020 yılında bankalar kredi faiz oranlarını indirme yarışına girdi. Bu bağlamda bankaların müşterilerine sundukları kredi ürünlerinde uygulanan faiz oranlarında indirim yarışları tüm hızıyla devam ediyor. Bankalar güne kredi faiz indirimi duyuruları ile başladı. Bankalardan konut, taşıt veya ihtiyaç kredisi kullanmayı planlayan vatandaşların yakından takip ettiği faiz oranı indirimlerinde yeni gelişmeler yaşanıyor. İşte indirim yapan bankalar listesi. Peki 29 Ocak 2020 bankaların güncel kredi faiz oranları ne oldu?

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