Merkez Bankası tarafından yapılan art arda faiz indirimleri sonrasında, bankada parası olanlara kötü haberler gelmeye devam diyor.

Mevduat yatırımcısını oldukça düşündüren haberin sonrasında en yüksek mevduat faiz oranları yatırımcısını zarara uğratıyor!

Kredi mevduat faiz oranları düştükçe düşüyor. Peki en yüksek faizi hangi banka veriyor? Burgan bank yüzde 11.60 ile öne çıkıyor. Onu Fibabank yüzde 11.50 oranı ile takip ediyor. Bankaların en yüksek vadeli hesap faiz oranlarını sundukları 32 günlük mevduat faizleri ve hoş geldin faizi kampanyaları bile mevduat yatırımcısını enflasyona karşı koruyamıyor. Bu bağlamda Ziraat, Akbank, Yapı Kredi, ING, TEB ve Halkbank mevduat faizlerini sayfamızda verdik. İşte bankaların 32 günlük vadeli mevduat faizi oranları

DETAYLAR İÇİN BİR SONRAKİ SAYFAYA TIKLAYINIZ