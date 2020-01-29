Devletten yardımlar tüm hızıyla devam ediyor. Yeni doğum yapan anneler için sevindirici haberler geldi. Bugün mama ve bez yardımına süt yardımı da eklendi.. Herkesi ilgilendiren gelişmede devletten mama ve bez yardımı geldi. Peki kimler ne kadar bez ve mama yardımı alabilir? Bez ve Mama yardımı almak için aranan şartlar nelerdir? Doğum ve Süt Yardımı 2020 600 TL çıkartıldı! 15 Mayıs 2015 tarihinde itibaren ödenen doğum yapan ailelere ödeneklerde yeni ücretler belli oldu. Tek doğan ve ilk çocuk için 300 TL, İkinci çocuk için 400 TL ve üç yada daha fazla çocuk için 600 TL ödeniyor. İşte mama, bez ve süt yardımı alma şartları...

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