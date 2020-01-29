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  • 30.01.2020 09:11
  • Son Güncelleme: 30.01.2020 09:11

Yardım alma başvuru şartları nedir? Başvuran herkese devletten 2 yılda 239-600 TL mama, bez ve !

Milyonları ilgilendiriyor! Başvuran Herkese 239-600 TL yardımı duyurmuştu. Bugün yardımına da eklendi.. Herkesi ilgilendiren gelişmede devletten mama ve bez yardımı geldi. Başvuran herkese verilecek ı nasıl alınır? Devletten bez ve mama yardımı nasıl alınacak? Bebekler için annelere mama ve bez yardımı belli şartları taşıyan vatandaşlara verilmektedir. Buna göre ilk olarak doğumun sağlıklı olarak gerçekleşmesi ve bebeğin tam ve sağ olarak doğması gerekiyor.

Milyonları ilgilendiriyor! 239 ve 600 TL ödenecek!

Devletten yardımlar tüm hızıyla devam ediyor. Yeni doğum yapan anneler için sevindirici haberler geldi. Bugün mama ve bez yardımına süt yardımı da eklendi.. Herkesi ilgilendiren gelişmede devletten mama ve bez yardımı geldi. Peki kimler ne kadar bez ve mama yardımı alabilir? Bez ve Mama yardımı almak için aranan şartlar nelerdir? Doğum ve Süt Yardımı 2020 600 TL çıkartıldı! 15 Mayıs 2015 tarihinde itibaren ödenen doğum yapan ailelere ödeneklerde yeni ücretler belli oldu. Tek doğan ve ilk çocuk için 300 TL, İkinci çocuk için 400 TL ve üç yada daha fazla çocuk için 600 TL ödeniyor. İşte mama, bez ve süt yardımı alma şartları...

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