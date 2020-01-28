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  • 28.01.2020 17:28
  • Son Güncelleme: 28.01.2020 17:32

'den flaş Koronavirüs kararı! Kabin ekipleri uçuşlarında eldiven ve maske takabilecek!

’in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve tüm dünyaya hızla yayılan Koronavirüs hakkında açıklama yapan , Çin uçuşlarında görevli kabin ekibi hakkında flaş bir karar aldı. THY, söz konusu kabin ekibinin Pekin, Şanghay, Guangzhou, Xi'an, , Tayvan uçuşlarında eldiven ve maske takabileceğini duyurdu.

THY'den flaş Koronavirüs kararı!

Edinilen bilgiye göre, 'de ülke geneline yayılan 'koronavirüs' ile ilgili olarak Türk Hava Yolları (), Pekin, Şanghay, Guangzhou, Xi'an, , Tayvan gidiş ve geliş seferlerinde görevli kabin memurları için yeni bir karar aldı.

Virüs nedeniyle bu uçuşlarda görev yapan kabin ekibinin koruyucu maske ve eldiven takma konusunda uçuş ekibine yönelik bir duyuruda bulundu.

THY ayrıca 'ndan yapılan kargo seferlerinde ise maske ve eldivenlerin uçak içinde verilebileceği de öğrenildi.

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