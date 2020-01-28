Çin'in Wuhan kentinde ilk olarak 12 Aralık'ta ortaya çıkan ve ve başlarda kaynağı bilinmediğinden "gizemli hastalık" olarak anılan yeni tip koronavirüs salgını giderek yayılmaya devam ediyor. 28 Ocak itibariyle çoğu Asya'da olmak üzere 10'dan fazla ülke ve bölgede görüldü. Salgında 106 kişi hayatını kaybederken, 4515 kişide virüs tespit edildi.

2018 YILINDAKİ FİLM TARTIŞMA KONUSU OLDU

2018'de ABD'de çekilen, simbiyoz halinde yaşayabilen ve adrenalinle beslenen uzaylı bir organizmanın, bir firma tarafından keşfedildiğini ve insan deneklerle birleştirilmeye çalışıldığını anlatan Venom (Zehir) filmindeki bir sahne ortalığı karıştırdı.

Haber 7'nin haberine göre başrolünde Tom Hardy'nin oynadığı filmin bir kesitinde, Çinli kadınının yılan yediği, daha sonra pazarındaki diğer insanları öldürdüğü görülüyor. Kadının gömleğinde ise "CORINNE" yazması bir anda komplo teorilerinin ortaya atılmasına sebep oldu.





*Filmden bir kare...

AĞAR'DAN İMALI MESAJ

Terör ve Güvenlik Uzmanı Abdullah Ağar da, sosyal medya hesabı Twitter'dan yaptığı paylaşımda bu sahneye dikkat çekerek, "Simpson'ların yıllar önceki virüs göndermesinden sonra bu da çok ilginç. 2018'de ABD'de çekilen Venom (Virüs) filminde virüsün ilk taşıyıcısı Çinli kadın-yılan yiyor, daha sonra pazarındaki Çinlileri öldürüyor. Kadının gömleğinde de 'CORINNE' yazdığı görülüyor. #coronarvirues" ifadelerini kullandı.

SOSYAL MEDYA İKİYE BÖLÜNDÜ

Twitter'daki bazı kullanıcılar filmin bu sahnesine bakarak bu vakaların bir Amerikan oyunu olduğunu, hiçbir şeyin tesadüf olmadığını ve ilaç sektörünü canlandırmak için yapıldığını öne sürdü. Filmi izleyen ve bu fikre karşı çıkanlar ise, filmin konusunun coronavirüs ile alakalı olmadığını ve bu sahnenin sağının solunun kesilerek amacından koparıldığını yazdı.

Ağar'ın paylaşımının altına yorum yapan bir kullanıcı, "Uzaya gönderilen bir aracın Malezya'ya düşmesi sonrası birine bulaşan virüs, Çinli dediğiniz kadına ambulansta bulaşıyor. Sonrasında o pazara gidiyor. Virüs etkisi altına aldığı için bir şeyler yiyor. Yani yılan yedikten sonra virüs kapmıyor. Filmi izleyin. Corona ile alakasız!" ifadelerini kullandı.