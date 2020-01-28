Bugünkü
Takvim
  • Ekonomi
  • 28.01.2020 17:41
  • Son Güncelleme: 28.01.2020 17:41

Kapalıçarşı'da fiyatları günü düşüşle kapattı | 28 Ocak 2020

Son günlerde yükseliş trendine girerek 300 liranın üzerine çıkan ın gram fiyatı, Kapalıçarşı'da günü yüzde 0,42 azalışla 301,40 liradan tamamladı.

Kapalıçarşı'da altın fiyatları günü düşüşle kapattı

Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe ın gramı günü yüzde 0,42 azalışla 301,40 liradan tamamladı.

İstanbul Kapalıçarşı'da, bugün kapanışta çeyrek altın 490,00 lira, Cumhuriyet altını 2.006,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise dünkü kapanışa göre yüzde 0,42 azalışla 301,40 liradan işlem gördü.

İstanbul Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, önceki gün ve bugün itibarıyla kapanış fiyatları (TL) şöyle:

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerEkonomi HaberleriKapalıçarşı'da altın fiyatları günü düşüşle kapattı | 28 Ocak 2020 Kapalıçarşı altın fiyatları
Diğer Ekonomi Haberleri Tüm ekonomi haberleri
Tüm Ekonomi Haberleri