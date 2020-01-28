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  • 28.01.2020 17:37
  • Son Güncelleme: 28.01.2020 17:37

ve günü nasıl kapattı? 28 Ocak Salı canlı euro ve dolar alış satış fiyatı ne kadar oldu?

Gün sonu piyasalardaki güncel durumu takip eden on binlerce kişi döviz kurundaki hareketliliklerinin ardından ve fiyatları hakkında bilgi edinmek istiyor. Dolar/TL, bugüne yatay bir seyirle başlamasının ardından 5,9450 seviyelerinde işlem görüyor. Dün 5,93-5,96 dar bandında işlem gören dolar/TL, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,04 değer kazancıyla 5,9444'ten tamamladı. Peki, dolar ve euro günü nasıl kapattı? İşte 28 Ocak canlı dolar ve euro alış satış fiyatı

Özellikle son dönemlerde global piyasalarda inişli çıkışlı seyrini sürdüren dolardaki son durum vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. Analistler, bugün yurt içinde veri gündeminin zayıf olduğunu, yurt dışında ABD'de dayanıklı tüketim malları siparişleri, Conference Board Tüketici Güveni ve Richmond Fed İmalat Endeksi verilerinin takip edileceğini bildirdi. Peki, 28 Ocak Salı canlı euro ve dolar alış satış fiyatı ne kadar oldu? İşte piyasalarda güncel durum

DOLAR VE EURO NE KADAR OLDU?

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