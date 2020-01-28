Özellikle son dönemlerde global piyasalarda inişli çıkışlı seyrini sürdüren dolardaki son durum vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. Analistler, bugün yurt içinde veri gündeminin zayıf olduğunu, yurt dışında ABD'de dayanıklı tüketim malları siparişleri, Conference Board Tüketici Güveni ve Richmond Fed İmalat Endeksi verilerinin takip edileceğini bildirdi. Peki, 28 Ocak Salı canlı euro ve dolar alış satış fiyatı ne kadar oldu? İşte piyasalarda güncel durum

DOLAR VE EURO NE KADAR OLDU?