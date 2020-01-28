Borsa İstanbul güne yükselişle başladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, açılışta yüzde 0,55 artarak 120.816,15 puana çıktı.

Açılışta BIST 100 endeksi, 666,45 puan ve yüzde 0,55 değer kazanarak 120.816,15 puana yükseldi. Bankacılık endeksi yüzde 0,74 ve holding endeksi yüzde 0,47 artış kaydetti.

Tüm sektör endeksleri güne artışla başlarken, en fazla kazandıran yüzde 2,52 ile menkul kıymet yatırım ortaklığı oldu.

BIST 100 endeksi, dün 120.000-121.600 bandında dalgalı bir seyir izledikten sonra günü yüzde 1,63 azalışla 120.150 puandan tamamladı.

Analistler, bugün yurt içinde uluslararası rezervler ve döviz likiditesi, yurt dışında ABD'de, dayanıklı tüketim malları siparişleri, Conference Board Tüketici Güveni ve Richmond Fed imalat endeksi verileri ile jeopolitik gelişmelerin takip edileceğini belirtti.

Teknik açıdan BIST 100 endeksinde 119.700 seviyesinin destek olarak öne çıktığını ifade eden analistler, 122.500'ün direnç konumuna geldiğini bildirdi.