Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin toplam piyasa değeri, gün sonu itibarıyla yaklaşık 1 trilyon 348 milyar lira olarak hesaplandı.
BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri ile piyasa değeri/defter değeri oranları şöyle:
|Piyasa değeri ilk 20 (BIST 100)
|PD
|PD/DD
|Koç Holding
|50.819.396.922
|1,46
|Garanti Bankası
|49.518.000.000
|0,96
|Akbank
|43.836.000.000
|0,85
|Enka İnşaat
|33.350.000.000
|0,91
|Ereğli Demir Çelik
|32.760.000.000
|1,14
|İş Bankası (C)
|32.534.783.100
|0,60
|Turkcell
|30.690.000.000
|1,77
|Bim Mağazalar
|29.898.528.000
|7,39
|Tüpraş
|28.898.375.680
|2,25
|Türk Telekom
|27.720.000.000
|3,09
|Aselsan
|26.470.800.000
|2,22
|Yapı ve Kredi Bank.
|26.185.858.980
|0,65
|Ford Otosan
|26.107.704.000
|5,65
|İskenderun Demir Çelik
|22.794.000.000
|1,50
|Sabancı Holding
|20.363.231.231
|0,64
|Türk Hava Yolları
|19.554.600.000
|0,52
|Vakıflar Bankası
|16.775.000.000
|0,55
|Anadolu Efes
|14.814.473.680
|1,23
|Arçelik
|14.420.039.895
|1,60
|Tofaş Oto. Fab.
|13.640.000.000
|3,42
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