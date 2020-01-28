Şubat ayı için geri sayım devam ediyor. Milyonlarca çalışan yeni ayda alacağı zamlı maaşı beklemeye başladı. Şubat ayı öncesi çalışanlar AGİ tablosuna göre asgari ücretle birlikte ne kadar 'asgari geçim indirimi' ücreti alacağını öğrenmek istiyor. Bilindiği üzere AGİ tablosunda bekar, evli, evli 1 çocuklu, evli 2 çocuklu gibi pek çok duruma göre asgari geçim indirimi ödemesi yapılıyor. Peki, asgari ücret AGİ tablosuna göre ne kadar maaş yatacak? İşte 2020 net-brüt AGİ zam oranları tablosu

ASGARİ ÜCRET AGİ TABLOSUNA GÖRE NE KADAR MAAŞ ÖDENECEK?

2020 yılında asgari ücret zammı 2 bin 324 TL olarak açıklandı. Asgari ücret 2020 yılı için brüt 2 bin 943 lira, net 2 bin 324 lira olarak belirlendi. Zamlı maaşlar Şubat ayının başından itibaren yatırılmaya başlanacak.