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  • 28.01.2020 19:45
  • Son Güncelleme: 28.01.2020 19:45

Yeni ayda ? İşte 2020 net-brüt tablosu

Yeni ayda ? Şubat ayına sayılı günler kala yeni ayda AGİ tablosuna göre hangi çalışanın ne kadar maaş alacağı merak ediliyor. Asgari Ücret Tespit Komisyonu, bu yıl geçerli olacak asgari ücreti Aralık ayının son günlerinde belirlemişti. Zamlı maaş alacak milyonlarca çalışan 2020 asgari ücret net-brüt zam oranı ve AGİ tablosu hakkındaki detayları öğrenmek istiyor. Milyonlarca çalışanın AGİ tablosuna göre hangi çalışan kaç TL maaş alacak sorusuyla ilgili araştırmalarında artış yaşanıyor. İşte

Şubat ayı için geri sayım devam ediyor. Milyonlarca çalışan yeni ayda alacağı zamlı maaşı beklemeye başladı. Şubat ayı öncesi çalışanlar AGİ tablosuna göre asgari ücretle birlikte ne kadar 'asgari geçim indirimi' ücreti alacağını öğrenmek istiyor. Bilindiği üzere AGİ tablosunda bekar, evli, evli 1 çocuklu, evli 2 çocuklu gibi pek çok duruma göre asgari geçim indirimi ödemesi yapılıyor. Peki, asgari ücret AGİ tablosuna göre ne kadar maaş yatacak? İşte 2020 net-brüt AGİ zam oranları tablosu

ASGARİ ÜCRET AGİ TABLOSUNA GÖRE NE KADAR MAAŞ ÖDENECEK?

2020 yılında asgari ücret zammı 2 bin 324 TL olarak açıklandı. Asgari ücret 2020 yılı için brüt 2 bin 943 lira, net 2 bin 324 lira olarak belirlendi. Zamlı maaşlar Şubat ayının başından itibaren yatırılmaya başlanacak.

2020 AGİ TABLOSU ÜCRETLER
Bekar 220,68 TL
Evli, eşi çalışmayan 264,82 TL
Evli,eşi çalışmayan, 1 çocuklu 297,92 TL
Evli, eşi çalışmayan, 2 çocuklu 331,03 TL
Evli, eşi çalışmayan, 3 çocuklu 375,17 TL
Evli, eşi çalışan 220,68 TL
Evli, eşi çalışan, 1 çocuklu 253,79 TL
Evli, eşi çalışan, 2 çocuklu 286,89 TL
Evli, eşi çalışan, 3 çocuklu 331,03 TL
Evli, eşi çalışan, 4 çocuklu 353,09 TL
Evli, eşi çalışan, 5 çocuklu 375,17 TL

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