Bugünkü
Takvim
  • Ekonomi
  • 28.01.2020 19:09
  • Son Güncelleme: 28.01.2020 19:09

da 28 Ocak Salı günü en çok değer kazanan hisseler hangileri oldu?

da 28 Ocak Salı günü en çok değer kazanan hisseler merak konusu oldu. Gün içinde en düşük 119.403,17 puanı, en yüksek 121.109,42 puanı gören BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,29 değer kaybıyla tamamladı. İşte 'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları

Borsada en çok değer kazanan hisseler

'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
Karsan Otomotiv 1,74 1,66 4,82
Çimsa 10,28 9,87 4,15
Migros Ticaret 25,72 24,76 3,88
MLP Sağlık 17,95 17,29 3,82
Good-Year 4,58 4,44 3,15
İş GMYO 1,85 1,80 2,78
Gübre Fabrik. 9,25 9,01 2,66
Anadolu Hayat Emek. 7,43 7,25 2,48
Doğuş Otomotiv 13,00 12,71 2,28
Türk Traktör 58,05 56,80 2,20
Tekfen Holding 19,85 19,43 2,16
İş Y. Men. Değ. 5,09 4,99 2,00
Vakıflar Bankası 6,71 6,58 1,98
Logo Yazılım 66,90 65,75 1,75
Eczacıbaşı İlaç 4,25 4,18 1,67
Yapı ve Kredi Bank. 3,10 3,05 1,64
Tümosan Motor ve Traktör 7,21 7,10 1,55
Koza Altın 80,50 79,30 1,51
Çemtaş 8,31 8,22 1,09
Kartonsan 479,90 475,00 1,03

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerEkonomi HaberleriBorsada 28 Ocak Salı günü en çok değer kazanan hisseler hangileri oldu?
Diğer Ekonomi Haberleri Tüm ekonomi haberleri
Tüm Ekonomi Haberleri