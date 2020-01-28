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  • Son Güncelleme: 28.01.2020 15:14

'da günün ilk yarısında en çok değer kazanan 20 hisse belli oldu | 28 Ocak 2020 BIST 100 Endeksi

'da bugün öğle saatlerine kadar yapılan işlemlerde en çok değer kazanan 20 hisse belli oldu. Buna göre en çok değer kazanan hisse Çimsa olurken, artış oranı yüzde 4,46 oldu.

İşte günün ilk yarısında en çok değer kazanan hisseler

'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
Çimsa 10,31 9,87 4,46
MLP Sağlık 17,97 17,29 3,93
İş GMYO 1,87 1,80 3,89
Çemtaş 8,47 8,22 3,04
Migros Ticaret 25,50 24,76 2,99
Hektaş 10,73 10,45 2,68
Güneş Sigorta 2,71 2,64 2,65
Koza Altın 81,10 79,30 2,27
Good-Year 4,54 4,44 2,25
Karsan Otomotiv 1,69 1,66 1,81
Anadolu Hayat Emek. 7,38 7,25 1,79
Koza Madencilik 10,76 10,60 1,51
Doğan Holding 2,10 2,07 1,45
Şok Marketler 11,27 11,11 1,44
İpek Doğal Enerji 9,85 9,72 1,34
Torunlar GMYO 3,07 3,03 1,32
İş Y. Men. Değ. 5,05 4,99 1,20
Eczacıbaşı Yatırım 11,38 11,25 1,16
Tümosan Motor ve Traktör 7,17 7,10 0,99
Yapı ve Kredi Bank 3,08 3,05 0,98

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