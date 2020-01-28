Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Çimsa 10,31 9,87 4,46 MLP Sağlık 17,97 17,29 3,93 İş GMYO 1,87 1,80 3,89 Çemtaş 8,47 8,22 3,04 Migros Ticaret 25,50 24,76 2,99 Hektaş 10,73 10,45 2,68 Güneş Sigorta 2,71 2,64 2,65 Koza Altın 81,10 79,30 2,27 Good-Year 4,54 4,44 2,25 Karsan Otomotiv 1,69 1,66 1,81 Anadolu Hayat Emek. 7,38 7,25 1,79 Koza Madencilik 10,76 10,60 1,51 Doğan Holding 2,10 2,07 1,45 Şok Marketler 11,27 11,11 1,44 İpek Doğal Enerji 9,85 9,72 1,34 Torunlar GMYO 3,07 3,03 1,32 İş Y. Men. Değ. 5,05 4,99 1,20 Eczacıbaşı Yatırım 11,38 11,25 1,16 Tümosan Motor ve Traktör 7,17 7,10 0,99 Yapı ve Kredi Bank 3,08 3,05 0,98