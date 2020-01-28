Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok yükselen ilk 20
|Kapanış Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Çimsa
|10,31
|9,87
|4,46
|MLP Sağlık
|17,97
|17,29
|3,93
|İş GMYO
|1,87
|1,80
|3,89
|Çemtaş
|8,47
|8,22
|3,04
|Migros Ticaret
|25,50
|24,76
|2,99
|Hektaş
|10,73
|10,45
|2,68
|Güneş Sigorta
|2,71
|2,64
|2,65
|Koza Altın
|81,10
|79,30
|2,27
|Good-Year
|4,54
|4,44
|2,25
|Karsan Otomotiv
|1,69
|1,66
|1,81
|Anadolu Hayat Emek.
|7,38
|7,25
|1,79
|Koza Madencilik
|10,76
|10,60
|1,51
|Doğan Holding
|2,10
|2,07
|1,45
|Şok Marketler
|11,27
|11,11
|1,44
|İpek Doğal Enerji
|9,85
|9,72
|1,34
|Torunlar GMYO
|3,07
|3,03
|1,32
|İş Y. Men. Değ.
|5,05
|4,99
|1,20
|Eczacıbaşı Yatırım
|11,38
|11,25
|1,16
|Tümosan Motor ve Traktör
|7,17
|7,10
|0,99
|Yapı ve Kredi Bank
|3,08
|3,05
|0,98
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