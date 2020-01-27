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  • 27.01.2020 19:39
  • Son Güncelleme: 27.01.2020 19:39

düşmeye devam edecek mi? İşte 27 Ocak taşıt, ihtiyaç ve konut kredisi son durum

Bankaların kredi faizinde birer birer indirime gitmesi vatandaşın yüzünü güldürdü. Bu kapsamda " düşmeye devam edecek mi?" sorusu kredi çekmeyi düşünen on binlerce vatandaşın gündeminde yer alıyor. Kredi çekip ev ya da araba alacak olan vatandaşlar güncel faiz oranlarını ve indirim hakkında yapılan açıklamaları öğrenmek istiyor. Ayrıca on binlerce kişinin merak ettikleri arasında 27 Ocak bulunuyor. İşte 27 Ocak banka banka taşıt, ihtiyaç ve konut kredisinde son durum

Kredi faiz oranları düşmeye devam edecek mi?

On binlerce kişi kredi faiz oranlarındaki güncel durumu öğrenmek istiyor. 2019 yılının özellikle son çeyreğinde bankaların birer birer kredi faizinde indirime gitmesiyle kredilere talep yağdı. Ev, araba almayı ya da borçlarını kapamayı düşünen on binlerce kişi kredi talebinde bulundu. Son olarak Ziraat Bankası sıfır konutlarda 0.79 müjdesini vatandaşlarla paylaştı. Ayrıca ING Türkiye ise konut kredisi faizini 120 aya kadar olan tüm vadelerde yüzde 0.94'e indirdiğini duyurdu. Peki, kredi faiz oranları düşmeye devam edecek mi? Gelecek aylarda bazı bankaların kredi faiz oranlarında indirime gideceği ve bazı faiz indirim teklifleri sunacağı tahmin ediliyor. İşte bankaların güncel faiz oranları...

KREDİ FAİZ ORANLARI GÜNCEL DURUM

ZİRAAT BANKASI FAİZ ORANLARI

Tüketici kredisi: 1.12
Taşıt kredisi: 1.02
Konut kredisi: 0.99
Sıfır konut için 0.79

Diğer bankaların güncel kredi faiz oranlarını incelemek için bir sonraki sayfaya geçiniz...

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