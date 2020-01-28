Türk Hava Yolları (THY), Kazakistan'ın Aktau ve Atyrau şehirlerine tarifeli sefer başlatılmasına karar verdi.
THY'nin Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yer alan açıklamasında, "Ortaklığımız Yönetim Kurulu'nca pazar koşullarına bağlı olarak Kazakistan'ın Aktau ve Atyrau şehirlerine tarifeli sefer başlatılmasına karar verilmiştir." denildi.
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