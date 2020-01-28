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  • 28.01.2020 17:22
  • Son Güncelleme: 28.01.2020 17:22

'den iki yeni rota! Aktau ve Atyrau şehirlerine uçuşlar başlıyor

Türkiye'nin en değerli markalarının başında gelen 'ndan () yapılan açıklamada Kazakistan'ın Aktau ve Atyrau şehirlerine tarifeli sefer başlatılmasına karar verildiği duyuruldu.

THY'den iki yeni rota! Uçuşlar başlıyor

(), Kazakistan'ın Aktau ve Atyrau şehirlerine tarifeli sefer başlatılmasına karar verdi.

THY'nin Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yer alan açıklamasında, "Ortaklığımız Yönetim Kurulu'nca pazar koşullarına bağlı olarak Kazakistan'ın Aktau ve Atyrau şehirlerine tarifeli sefer başlatılmasına karar verilmiştir." denildi.

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