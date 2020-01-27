İlave tediye ödemeleri ne zaman? Toplam 4 taksitte yapılan tediye ödemelerinin ilki için vatandaşların meraklı bekleyişi sürüyor. 6772 Sayılı Kanun Kapsamına Giren Kurumlarda Çalışan İşçilere 2019 Yılında Yapılacak İlave Tediyelerin Sürelerinin Belirlenmesi Hakkındaki Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı ve tediye ödemelerinin 2020 yılı tarihleri belli oldu. Peki, ilave tediye ödeme tarihleri ne zaman? 2020 tediyeleri ne zaman yatacak? İşte cevaplar...

2020 TEDİYELERİ NE ZAMAN YATACAK?

Buna göre, 2020 yılında 6772 Sayılı Kanun 1. maddesine göre yapılacak ilave tediyenin 13 günlük ilk taksidi 31 Ocak, ikinci taksit ise 22 Mayıs'ta, bu işçilerden maden işletmelerinde özellikle yer altı işlerinde çalışanlara ayrıca ilave tediyenin ise tamamının 23 Aralık'ta yapılmasına karar verildi.

İkinci 26 günlük kısmın ödeme tarihlerinin ise ağustos ayında belli olması bekleniyor.