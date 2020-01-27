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  • 27.01.2020 09:28
  • Son Güncelleme: 27.01.2020 09:30

Çalışan kadınlara devletten büyük destek! O ödemeler arttı

Çalışan annelere yapılan çocuk, doğum ve süt parası gibi ödemeler ocak ayı itibarıyla asgari ücret ve enflasyonda yaşanan artışa göre zamlandı. 2020 Ocak sonrası doğum yapan annelerin alacağı ücret en az 7 bin 470 lira olurken, bu ücret brüt maaşlarına göre artış gösterebiliyor.

Devlet nüfusun yaşlanma hızının artması üzerine aileleri çocuk yapmaya teşvik etmek amacıyla ailelere destekte bulunuyor. Bu desteklerden birisi olan çocuk parası doğum yapan tüm annelere veriliyor. İlk çocukta 300, ikincide 400, üçüncüde 600 lira ödeniyor. İkiz, üçüz gibi çoklu doğumlarda da çocuk başına 150 lira ödeniyor.

Anneye yapılan en yüksek tutarlı ödeme doğum (rapor) parası. Bu para maaşa göre değişiyor ve 112 gün üzerinde hesaplanıyor. 2019'da en düşük 6.367 lira olan bu ödeme 1 Ocak itibarıyla 7 bin 334 liraya yükseltildi. Brüt maaşı 6 bin lira olan bir anneye 14 bin 933 lira alacak. Para annenin adına açılan Ziraat Bankası hesabına yatırılıyor. Paranın yatıp yatmadığını turkiye.gov.tr üzerinden kontrol edin.

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