Çifte prim maaşı artırır

SSK'lı çalışıyordum, ayrılıp bir şirkete ortak oldum. Artık Bağ-Kur primlerim ödeniyor. SGK'ya sorduğumda Bağ- Kur'dan emeklilik için uzun süre beklemem gerektiğini öğrendim. Bu nedenle SSK'lı olmak istiyorum. Şirket ortaklığım devam ederken SSK primi ödeyebilir miyim? Semih KURUCU
Yeni yapılan düzenlemelere göre şirket ortaklığınız devam ederken SSK'lı bir işte çalışmanızda herhangi bir engel bulunmuyor. SSK'lı olarak çalıştığınızda 4a hizmetiniz geçerli olacağından, Bağ- Kur primi de ödemiyorsunuz. Ancak her ikisini de ödemek isterseniz bunu da yapabilir ve prime esas kazancınızı, dolayısıyla da ileride alacağınız emekli maaşınızı artırabilirsiniz. Fakat gerek kendinize ait işyerinizden gerekse ortağı olduğunuz şirketten adınıza çalışan sigortalı primi (4a) ödeyemezsiniz. Bu durumda adınıza yatacak olan SSK (4a) primleri geçerli olmaz. Dolayısıyla eğer SSK'ya geçecekseniz başkasına ait işyerinde çalışmanız gerekmektedir.
FARUK ERDEM SORULARINIZI CEVAPLIYOR -TAKVİM'E SORUN
Yeni yapılan düzenlemelere göre şirket ortaklığınız devam ederken SSK'lı bir işte çalışmanızda herhangi bir engel bulunmuyor. SSK'lı olarak çalıştığınızda 4a hizmetiniz geçerli olacağından, Bağ- Kur primi de ödemiyorsunuz. Ancak her ikisini de ödemek isterseniz bunu da yapabilir ve prime esas kazancınızı, dolayısıyla da ileride alacağınız emekli maaşınızı artırabilirsiniz. Fakat gerek kendinize ait işyerinizden gerekse ortağı olduğunuz şirketten adınıza çalışan sigortalı primi (4a) ödeyemezsiniz. Bu durumda adınıza yatacak olan SSK (4a) primleri geçerli olmaz. Dolayısıyla eğer SSK'ya geçecekseniz başkasına ait işyerinde çalışmanız gerekmektedir.
FARUK ERDEM SORULARINIZI CEVAPLIYOR -TAKVİM'E SORUN
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