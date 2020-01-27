Bugünkü
Takvim

Çifte prim maaşı artırır

Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü bugünkü yazısında yine okuyucularımızdan gelen soruları yanıtladı. İşte Erdem'e sorulan sorular ve yanıtları...

Çifte prim maaşı artırır
SSK'lı çalışıyordum, ayrılıp bir şirkete ortak oldum. Artık Bağ-Kur primlerim ödeniyor. SGK'ya sorduğumda Bağ- Kur'dan emeklilik için uzun süre beklemem gerektiğini öğrendim. Bu nedenle SSK'lı olmak istiyorum. Şirket ortaklığım devam ederken SSK primi ödeyebilir miyim? Semih KURUCU

Yeni yapılan düzenlemelere göre şirket ortaklığınız devam ederken 'lı bir işte çalışmanızda herhangi bir engel bulunmuyor. SSK'lı olarak çalıştığınızda 4a hizmetiniz geçerli olacağından, Bağ- Kur primi de ödemiyorsunuz. Ancak her ikisini de ödemek isterseniz bunu da yapabilir ve prime esas kazancınızı, dolayısıyla da ileride alacağınız emekli maaşınızı artırabilirsiniz. Fakat gerek kendinize ait işyerinizden gerekse ortağı olduğunuz şirketten adınıza çalışan sigortalı primi (4a) ödeyemezsiniz. Bu durumda adınıza yatacak olan SSK (4a) primleri geçerli olmaz. Dolayısıyla eğer SSK'ya geçecekseniz başkasına ait işyerinde çalışmanız gerekmektedir.

SORULARINIZI CEVAPLIYOR -TAKVİM'E SORUN
ekonomi@takvim.com.tr

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerEkonomi HaberleriÇifte prim maaşı artırır
Diğer Ekonomi Haberleri Tüm ekonomi haberleri
Tüm Ekonomi Haberleri