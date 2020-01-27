27 Ocak buzağı destekleri yattı mı? Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından iki dönem halinde gerçekleştirilen buzağı destek ödemelerin 2918 2. dönem ödemeleri için merakla beklenen tarih belli oldu. T.C. kimlik numarasının son hanesi 0 ve 2 olan besiciler 24 Ocak Cuma günü 18.00'dan sonra ödemelerini aldılar. Şimdi ise sıra son hanesi 4-6-8 olan yetiştiricilerin ödemelerinde. Peki, 27 Ocak buzağı destekleri yattı mı? T.C. kimlik nosu 4, 6, 8 ile bitenlerin buzağı destek ödemeleri ne zaman? İşte cevaplar...

2018/2 BUZAĞI DESTEKLEMELERİ NE ZAMAN ÖDENECEK?

Ödemeler 24 Ocak itibarıyla başladı. Buzağı destekleme ödemesi, besicilerin TC Kimlik numaralarının son hanesine göre yapılıyor. Son hanesi 0 ve 2 olan besicilerin ödemeleri 24 Ocak saat 18.00'dan sonra gerçekleştirildi.

T.C. kimlik numarasının son hanesi 0 ve 2 olan besiciler 24 Ocak Cuma günü 18.00'dan sonra,

T.C. kimlik numarasının son hanesi 4-6-8 olan yetiştiriciler 31 Ocak 2020 18.00'dan sonra ücretlerini alabilecek.

Destekleme miktarı buzağı başı 550-750 lira arasında değişecek. 2020 yılında ise bu destek 950 lira civarında gerçekleşecek.