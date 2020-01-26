Altın fiyatlarında son dakika hareketliliği sürüyor. Geçtiğimiz haftanın son işlem gününü 298,50 liradan kapatan gram altın, Çin'de ortaya çıkan yeni tip Coronavirüsü endişesiyle yukarı yönlü hareket etmeye başladı. Gram altın yeni haftaya 302,04 liradan başladı. Yatırımcılar, güncel altın fiyatlarını yakından takip ediyorlar. Peki, bugün gram, çeyrek, yarım, tam altın fiyatları ne kadar, kaç TL oldu? İşte 27 Ocak serbest piyasada canlı altın fiyatları...

ALTIN FİYATLARI NE KADAR?