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  • 27.01.2020 07:21
  • Son Güncelleme: 27.01.2020 07:21

haftanın ilk günü hareketli! 27 Ocak anlık gram, çeyrek, yarım, tam altın fiyatları ne kadar?

son dakika... Haftanın ilk gününe altın fiyatları hareketli başladı. ABD-İran gerilimi sonrası çıktığı 306 lira seviyesinden 290 lira seviyelerine düşen altın fiyatları, Coronavirüsü endişesiyle yeniden 300 liraya tırmandı. 27 Ocak' a 302,04 liradan başladı. Peki, bugün gram, çeyrek, yarım, tam altın fiyatları ne kadar?

Altın fiyatlarında son dakika hareketliliği sürüyor. Geçtiğimiz haftanın son işlem gününü 298,50 liradan kapatan gram altın, Çin'de ortaya çıkan yeni tip Coronavirüsü endişesiyle yukarı yönlü hareket etmeye başladı. Gram altın yeni haftaya 302,04 liradan başladı. Yatırımcılar, güncel altın fiyatlarını yakından takip ediyorlar. Peki, bugün gram, çeyrek, yarım, tam altın fiyatları ne kadar, kaç TL oldu? İşte 27 Ocak serbest piyasada canlı altın fiyatları...

ALTIN FİYATLARI NE KADAR?

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