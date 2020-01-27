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  • 27.01.2020 10:16
  • Son Güncelleme: 27.01.2020 10:36

32, 46, 92,181 günlük mevduat oranları! Ziraat sı, ...

En yüksek i hangi veriyor? Sorusu her zaman vatandaşların gündeminde. Bu bağlamda 32 listesini haberimizde derledik. Mevduat faiz oranları 32, 46, 92 ve 181 günlük vadelerde, faize yatırılan paradan bağımsız olarak belirleniyor. Vadeli mevduat faizi ortalama yüzde 9.60 ile 3 yılın en düşük seviyesini gördü. 1 aya kadar vadeli mevduat faizi yüzde 9.21'e, 3 aya kadar vadeli mevduat faizi yüzde 10.33'e, 6 aya kadar vadeli mevduat faizi yüzde 9.25'e, 1 yıla kadar vadeli mevduat faizi yüzde 9.54'e, 1 yıl ve üzeri vadeli mevduat faizi de yüzde 9.65'e geriledi. İşte , , , ...

Bankada parası olan dikkat! 32, 46, 92,181 günlük mevduat faiz oranları değişti!

2020 yılında kamu ve özel banka mevduat faiz oranları düştü! En yüksek mevduat faiz oranları %12'yi geçemezken Ziraat Bankası, Halk Bankası, Vakıfbank ve İş Bankası vadeli hesap faiz oranları kademeli olarak düşmeye devam ediyor. Mevduat faiz hesaplaması, "anapara*faiz oranı*vade (gün)/36500" formülü ile brüt olarak hesaplanır. Örneğin yıllık %15,09 faiz oranı ile 30 gün vadeli mevduat hesabına 10 bin TL para yatırılması durumunda: 10.000 TL*15,09*30/36500 = 124,02 TL 30 günlük brüt faiz getirisi elde edilir. Yeni mevduat faiz oranları ve 32, 46, 92, 181 günlük vadeli mevduat faiz oranları hesaplama ayrıntıları haberimizde… Vadeli mevduat hesabı: Belirli bir süre için ve bir karşılık bekleyerek açılan hesaptır. Mevduat bankaları paranın bankada tutulacağı süreye göre hesaptaki paraya faiz öder.

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HaberlerEkonomi Haberleri32, 46, 92,181 günlük mevduat faiz oranları! Ziraat Bankası, Halk Bankası...
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