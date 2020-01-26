2020 yılı taşeron işçi KİT başvurusu oldukça merak ediliyor. Bu bağlamda haberimizde binlerce kişinin merak ettiği noktalara değindik.

KİT işçileri için kadroya geçerken aranacak şartlar belli oldu. Başvuru yapacak olan adayların 375 sayılı KHK 23. Maddedeki esaslar dikkate alınacak. KİT'ler açık bulunan kadro adedince sınav yapacak. İşte detaylar takvim.com.tr'de

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