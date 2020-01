Tarım ve Orman Bakanlığı, Elazığ ve Malatya'da depremde hayvanları telef olan vatandaşlara, hayvan ve yem desteği vereceğini duyurdu.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, büyükbaş ve küçükbaş hayvan dağıtımı bugün itibarıyla başlıyor.

Bakanlığın açıklaması şu şekilde:

Elazığ Depremi sonrası devletimiz tüm imkânları ve kurumlarıyla yaraları sarmaya devam ederken, Tarım ve Orman Bakanımız Sayın Dr. Bekir Pakdemirli'nin talimatları ile bakanlığımız da vatandaşlarımızın yaralarını sarmayı sürdürüyor.

Yapılan ilk incelemeler neticesinde Elazığ ve Malatya'da yıkılan hayvan barınakları ve telef olan hayvan sayıları belirlendi. Bu kapsamda mağdur vatandaşlarımıza büyükbaş ve küçükbaş hayvan dağıtımı bugün itibari ile başlıyor.

Elazığ Merkez ve Köyleri, Sivrice İlçesi merkez ve köyleri, Maden merkez ve köyleri ile Baskil İlçesi merkez ve köylerinde depremde, toplam 48 ahır yıkılırken, 86 büyükbaş ile 110 da küçükbaş hayvanın telef olduğu belirlendi.

Malatya'da ise, Doğanyol Merkez ve köyleri, Battalgazi Merkez ve köyleri ile Pütürge Merkez ve köylerinde 95 ahırda hasar olduğu ve 55 büyükbaş, 21 küçükbaş, 4 tavuk ve 20 Arılı kovanın telef olduğu belirlendi.

HAYVAN, YEM, ÇADIR VE BARINAK DESTEĞİ SAĞLANACAK

Tarım ve Orman Bakanlığınca, vatandaşlarımıza, telef olan hayvan sayısı kadar yapılacak hayvan yardımlarının yanı sıra, çadır hayvan barınağı ve yem desteği de verilecek. Bugün itibari ile başlayan ve ilk etapta 130 küçükbaş ile 30 büyükbaş hayvan ve 1 kamyon kaba yem, bir kamyon da kesif yem desteğinin koordinasyonu Elazığ Tarım Ve Orman İl Müdürlüğü'nce yürütülecek.

Bakanımız Sayın Dr. Bekir Pakdemirli'nin talimatları ile depremin hemen ardından, bölgedeki Bakanlığımıza bağlı tüm misafirhaneler vatandaşlarımızın kullanımına sunulmuş, ayrıca yine Bakanlığa bağlı kurumlara ait iş makineleri ve personel de yaraları sarmak ve kurtarma çalışmalarına yardım etmek için deprem bölgesinde seferber edilmiştir.

Depremden etkilenen bölgelerde 14 adet misafirhanemizde vatandaşlarımız konaklarken; Elazığ'da 600 kişilik yemekhanemizde vatandaşlarımıza yemek ikramlarımız da devam etmektedir.

Hasar tespit çalışmalarında Orman Genel Müdürlüğü'ne ait 14 adet hizmet aracı görev yaparken, yıkılan binalarda kullanılmak üzere 1 adet iş makinesi ve operatörler de 7/24 anlayışıyla çalışmalara katılmaktadır.

Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü'nce de, 1 adet ekskavatör yıkılan binalarda yürütülen arama-kurtarma faaliyetlerinde görevlendirilirken; 1 adet vinç Diyarbakır'dan gönderilen konteynerlerin Askeri Hastane mevkiinde indirilmesi ve akabinde Sürsürü mahallesinde yıkılan binalarda yürütülen arama-kurtarma faaliyetleri için görevlendirilmiştir. 1 adet kasalı kamyon yardım malzemelerinin ihtiyaç sahiplerine dağıtımında, 3 adet damperli kamyon Sürsürü mahallesinde yürütülen enkaz kaldırma faaliyetlerinde, 2 adet tır Sağlık Bakanlığı'na ait 2 adet konteynerin Elazığ'a getirilmesi için, 1 adet pick-up Sivrice Kaymakamlığı tarafından yürütülen yemek dağıtım hizmetleri için, 3 adet binek araç da Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü'nce yürütülen hasar tespit çalışmaları için görevlendirilmiştir.

Valilik Koordinasyon Merkezi ile sürekli iletişim halinde olan müdürlüklerimizce görevlendirilen personelle birlikte toplam 25 idari personel ve gerekli ekipman ile ihtiyaçlara anında cevap verilmeye de devam edilmektedir.

Yine DSİ Genel Müdürlüğümüzce Bölge Müdürlüklerimizden 151 iş makinası ve 250 personel istenildiği takdirde ihtiyaç bölgelerine sevk edilmek üzere hazırda bekletilmektedir.

Meteoroloji Genel Müdürlüğümüzce de, kurtarma ekiplerine an be an hava raporları aktarılmaktadır. Bu da özellikle enkaz arama çalışmalarında görevli ekiplere önemli destek vermektedir.

Bölgede hem depremzede vatandaşlarımıza hem de kurtarma çalışmalarındaki ekiplere ÇAYKUR Genel Müdürlüğümüzce sıcak çay dağıtımı da ilk günden bu yana devam etmektedir.

Bununla beraber, Elazığ Bölgesindeki (Malatya, Elazığ, Bingöl ve Tunceli illeri) 47 baraj ve gölette, Diyarbakır Bölgesindeki (Diyarbakır, Batman, Mardin, Şırnak, Siirt illeri) 30 baraj ve gölet ile Şanlıurfa ve Kahramanmaraş Bölge Müdürlüklerindeki tüm baraj ve göletler ilgili teknik personelimizce tetkik edilmiş olup, herhangi bir hasar tespit edilmemiştir.

Ayrıca, bölgedeki il tarım ve orman müdürlüklerimizce, battaniye, atkı, bere, yardım kolileri, çocuk bez ve mamaları ile yiyecek maddelerinden oluşan kamyonetler, Kızılay lojistik merkezlerine teslim edilmek üzere, yardımlara devam ediliyor.

Bakan Pakdemirli başkanlığında Elâzığ'da il müdürleri ve bölge müdürleri ile yapılan değerlendirme toplantısı neticesinde de vatandaşlarımızın yaralarını sarmak üzere Tarım ve Orman Bakanlığı tüm imkanlarını seferber etmeye devam edecektir.