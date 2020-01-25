Bugünkü
Takvim

: ekonomisinin bağışıklık sistemi güçlendi

, 'nin şu anda dış ve iç şoklara karşı daha dirençli olduğunu söyledi. Japon medyasına konuşan Bakan Berat Albayrak, ‘Türkiye ekonomisinin bağışıklık sistemi güçlenen bir döneme girdi’ dedi.

Bağışıklık güçlendı
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, 'nin şu anda dış ve iç şoklara karşı daha dirençli olduğunu söyledi. Japonya'da yayınlanan Nikkei gazetesine konuşan Albayrak, "Sizi öldürmeyen daha güçlü yapar derler. Türk ekonomisinin bağışıklık sistemi giderek güçlenen bir döneme girdi" dedi. Türk ekonomisinin son çeyrekte büyük olasılıkla yüzde 5 civarında gerçekleşecek büyümenin katkısıyla 2019'un tamamını 0.5'lik bir oranla kapatacağını belirten Albayrak, "Yıllık yüzde 4-5 baz büyüme Türkiye için doğal" diye konuştu. Albayrak, finansal istikrarın bir ulusal güvenlik meselesi olduğunu da vurguladı.

KUR REKABETÇİ
Doların 5.7-5.9 TL aralığındaki değerinden memnun olup olmadığı şeklindeki soruya Bakan Albayrak, "Cari işlemler hesabındaki dengelenmeyle ithalat ve ihracattaki gelişmelere baktığımız zaman, döviz kuru rekabetçi görünüyor" diye yanıt verdi. Albayrak, "Bence Merkez Bankası piyasalar, hükümet de dahil olmak üzere hissedarlar ile uyumlu bir şekilde iletişimi güçlendirerek iyi bir yönetim sergiliyor, finansal istikrar sağlamak için ekonomik büyümeye katkıda bulunuyor" dedi.



TL'YE YATIRAN KAZANDI
Bakan Albayrak, Ağustos 2018'den bugüne TL varlıklarına güvenip yatırım yapanların kazandığını belirtti. Finansal yatırım araçlarının karşılaştırmalı getirilerini sosyal medyadan paylaşan Albayrak, "DİBS yüzde 101.5, BIST yüzde 33.3 değer sağladı. Döviz ve spekülatif beklentilere yatırım yapanlar ise önemli bir getiriyi kaçırdı" ifadesini kullandı.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerEkonomi HaberleriHazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak: Türkiye ekonomisinin bağışıklık sistemi güçlendi
Diğer Ekonomi Haberleri Tüm ekonomi haberleri
Tüm Ekonomi Haberleri