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Hazine ve Maliye Bakanı : Dünyayı şaşırttık

Hazine ve Maliye Bakanı , dünya ekonomisinin kalbinin attığı Davos Forumu’na katıldı. Türk ekonomisindeki gelişmeleri anlattı. Bakan Albayrak, Türkiye'nin karnesinin güçlü olduğunu belirterek, 'Türkiye'den böyle bir iyileşmeyi kimse beklemiyordu. , kadar bağımsız' dedi.


Türkiye'nin yerel krizlerin üstesinden gelme konusunda güçlü bir karnesi var. Kimse Türkiye'den böyle bir iyileşme beklemiyordu.
Borç karnemiz çok sağlam. Faizde, enflasyonda gelişim görüyoruz. en az ABD Merkez Bankası kadar bağımsız.




Albayrak, 'nun 3'üncü gününde 'Küresel Büyüme Ajandasını Şekillendirmek' başlıklı oturumda konuştu.

HERKESİ ŞAŞIRTTIK
Dünya Ekonomik Forumu'nun 3'üncü gününde 'Küresel Büyüme Ajandasını Şekillendirmek' başlıklı oturumda bir konuşma yapan Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, şu mesajları verdi:

Yaşadığımız problemlerden çok fazla şey öğrendik. Türkiye'nin yerel krizlerin üstesinden gelme konusunda güçlü bir karnesi var. Türkiye'den böyle bir iyileşme kimse beklemiyordu.
Türkiye'de özel sektörün borç durumu benzerlerine göre oldukça iyi.
Türkiye'nin ekonomisi ilk kez cari fazla verdi.
Çift haneli faiz oranlarından tek haneli faiz oranlarına geldik.
Bu yıl enflasyonun istikrarlı ve tek hanede olmasını bekliyoruz.
Merkez Bankası, en az ABD Merkez Bankası FED kadar bağımsız.
Maliye politikaları konusunda çok güçlü bir karnemiz var. Türkiye reformlara devam edecek.




Davos'ta çok sayıda görüşme gerçekleştiren Albayrak, "ABD Hazine Bakanı Steven Mnuchin ile ülkelerimiz arasındaki işbirliği açısından önemli bir görüşme yaptık" dedi.

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