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  • 24.01.2020 14:10
  • Son Güncelleme: 24.01.2020 14:28

Son dakika: 'tan BIST100 açıklaması

Son dakika haberi... , "Uzun vadeli yatırımcısı yüzde 101,5 ile en yüksek kazancı elde ederken, BIST 100 endeksi yüzde 33,3 değer sağladı" ifadelerini kullandı.

Bakan Albayrak'tan BIST100 açıklaması

, "Uzun vadeli yatırımcısı yüzde 101,5 ile en yüksek kazancı elde ederken, BIST 100 endeksi yüzde 33,3 değer sağladı" ifadelerini kullandı.

"SPEKÜLATİF BEKLENTİLERE YATIRIM YAPANLAR İSE ÖNEMLİ BİR GETİRİYİ KAÇIRDI"
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak Twitter'dan açıklamalarda bulundu. Bakan Albayrak açıklamasında, "2018 Ağustos'tan bugüne TL varlıklara güvenenler, yatırım yapanlar kazandı. Uzun vadeli DIBS yatırımcısı %101,5 ile en yüksek kazancı elde ederken, BIST 100 endeksi %33,3 değer sağladı. Döviz ve spekülatif beklentilere yatırım yapanlar ise önemli bir getiriyi kaçırdı" dedi.

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