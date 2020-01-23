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  • 23.01.2020 10:43
  • Son Güncelleme: 23.01.2020 10:51

haberi: : lerin maaş farkları bugün itibarıyla ödeniyor! SSK ve Bağ-kur emeklileri maaş farkını ne zaman ve nereden alacak?

haberi... Aile, Çalışma ve , memur lerinin maaş farklarının bugünden itibaren ödeneceğini duyurdu. , bu kapsamda 2 milyon 274 bin 975 kişiye, toplam 500 milyon 288 bin 542 lira 74 kuruş tutarında maaş farkı yatırılacağını belirtti. Bakan Selçuk, SSK emeklilerine aylıklarının 26 Ocak'a kadar, Bağ-Kur emeklilerine ise 25 ila 28 Ocak'ta ödeneceğini bildirdi.



Emeklilere maaş farkları ödenmeye başladı. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, memur emeklilerinin maaş farklarının bugünden itibaren ödeneceğini duyurdu.

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HaberlerEkonomi HaberleriSon dakika haberi: Bakan Selçuk: Emeklilerin maaş farkları bugün itibarıyla ödeniyor! SSK ve Bağ-kur emeklileri maaş farkını ne zaman ve nereden alacak?
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