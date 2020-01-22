Yaklaşık 13 milyon emekliyi ilgilendiren promosyonda tutarlar değişiyor. Emeklilerin büyük bölümü ikinci ödeme için gün sayarken, promosyona zam hazırlığı başladı.
- Ekonomi
- 22.01.2020
- Gazete
Emekli promosyonuna Şubat zammı | Emeklinin banka promosyonu zammı belli oldu mu?
13 milyon emeklinin promosyonu için düğmeye basıldı. Maaşa göre 300-375-450 lira olan taban tutarlar zamlanacak. SGK ve bankalar arasındaki görüşmeler Şubat’ta yapılacak. Emekli maaşlarıyla ilgili son dakika haber ve gelişmeler takvim.com.tr'de...
Yaklaşık 13 milyon emekliyi ilgilendiren promosyonda tutarlar değişiyor. Emeklilerin büyük bölümü ikinci ödeme için gün sayarken, promosyona zam hazırlığı başladı.
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