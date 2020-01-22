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una Şubat mı | Emeklinin promosyonu zammı belli oldu mu?

13 milyon nin u için düğmeye basıldı. Maaşa göre 300-375-450 lira olan taban tutarlar lanacak. ve lar arasındaki görüşmeler Şubat’ta yapılacak. Emekli maaşlarıyla ilgili son dakika haber ve gelişmeler takvim.com.tr'de...



Yaklaşık 13 milyon emekliyi ilgilendiren promosyonda tutarlar değişiyor. Emeklilerin büyük bölümü ikinci ödeme için gün sayarken, promosyona zam hazırlığı başladı.

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