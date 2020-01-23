Tediye ödemeleri ne zaman yatacak? Toplam 4 taksitte yapılan tediye ödemelerinin ilki için vatandaşların bekleyişi devam ediyor. İlave tediye ödemeleri kural olarak SGK primine tabidir. İlave tediye ödemesinin miktarı günlük ücret üzerinden hesaplanıyor. 2020 yılının ilk taksiti olan ocak ayı tediye miktarı, kamu işçisinin 13 günlük ücreti olarak ödenecek. Peki, Ocak 2020 tediye ödemeleri için tarih belli oldu mu? Tediyeler ne zaman yatacak? İşte ayrıntılar...

2020 OCAK TEDİYELER NE ZAMAN YATACAK?

2020 tediye ödemelerinin tarihi henüz açıklanmadı. Kamu işçilerine yapılacak ilave tediyenin tarihi, Cumhurbaşkanı kararıyla netleşecek. Bu tarihten itibaren kamu işçileri ile kadroya geçmiş olan taşeron işçiler tediyelerini alacak.

Kamu işçilerine her yıl 52 günlük ücretleri tutarında ilave tediye dört taksitle ödeniyor. Bu yıl da tediyeler ödenecek ancak henüz tediyelerin ödenme tarihi netleşmedi. Resmi Gazete'de Cumhurbaşkanı kararı yayımlanınca tediyelerin ödeneceği tarih netleşecek. Geçtiğimiz yıllardaki gibi tediyelerin ilk taksitinin ocak ayı içerisinde ödenmesi bekleniyor. Bu beklenti gerçekleşirse kamu işçileri ve kadroya geçen taşeron işçiler ilave tediyelerine bu ay içerisinde kavuşabilecekler.