Emekli memur maaş farkları ne zaman yatacak? 2 milyon 274 bin 975 memur emeklisinin merakla beklediği maaş farkı ödeme tarihi belli oldu. Ocak ayının sonlarına doğru geldiğimiz şu günlerde, milyonlarca memur emeklisi ödeme tarihleri konusunda araştırmalarını sürdürüyor. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk konu ile ilgili açıklamalarda bulundu. Peki, emekli memur maaş farkları ne zaman yatacak? Maaş farkı hesaplara ne zaman yatacak? İşte 2020 emekli memur maaş farkı ödeme tarihi...

EMEKLİ MEMUR MAAŞ FARKLARI NE ZAMAN YATACAK?

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, memur emeklilerinin maaş farklarının bugünden (23 Ocak) itibaren ödeneceğini duyurdu. Bakan Selçuk, bu kapsamda 2 milyon 274 bin 975 kişiye, toplam 500 milyon 288 bin 542 lira 74 kuruş tutarında maaş farkı yatırılacağını belirtti.