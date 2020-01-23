Bugünkü
Takvim
  • Ekonomi
  • 23.01.2020 11:02
  • Son Güncelleme: 23.01.2020 11:02

2 milyon emekliye müjde! ne zaman yatacak? İşte 2020 maaş farkı ödeme tarihi...

nın ne zaman ödeneceği konusunda araştırmalar sürüyordu. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, maaş farkı ödeme tarihi ile ilgili açıklamalarda bulundu. Peki, ? Maaş farkı hesaplara ne zaman yatacak? İşte 2020 emekli memur maaş farkı ödeme tarihi...

2 milyon emekliye müjde! Maaş farkları...

Emekli memur maaş farkları ne zaman yatacak? 2 milyon 274 bin 975 memur emeklisinin merakla beklediği maaş farkı ödeme tarihi belli oldu. Ocak ayının sonlarına doğru geldiğimiz şu günlerde, milyonlarca memur emeklisi ödeme tarihleri konusunda araştırmalarını sürdürüyor. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk konu ile ilgili açıklamalarda bulundu. Peki, emekli memur maaş farkları ne zaman yatacak? Maaş farkı hesaplara ne zaman yatacak? İşte 2020 emekli memur maaş farkı ödeme tarihi...

EMEKLİ MEMUR MAAŞ FARKLARI NE ZAMAN YATACAK?

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, memur emeklilerinin maaş farklarının bugünden (23 Ocak) itibaren ödeneceğini duyurdu. Bakan Selçuk, bu kapsamda 2 milyon 274 bin 975 kişiye, toplam 500 milyon 288 bin 542 lira 74 kuruş tutarında maaş farkı yatırılacağını belirtti.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerEkonomi Haberleri2 milyon emekliye müjde! Emekli memur maaş farkları ne zaman yatacak? İşte 2020 maaş farkı ödeme tarihi...
Diğer Ekonomi Haberleri Tüm ekonomi haberleri
Tüm Ekonomi Haberleri