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  • 23.01.2020 08:13
  • Son Güncelleme: 23.01.2020 08:13

da son durum: Bugün ve oldu? 23 Ocak güncel döviz kurları alış satış fiyatı

son dakika... Dünkü kapanışta 5.92 - 5.93 lira aralığında işlem gören dolar/TL, 23 Ocak'a aynı seviyede başladı. Piyasalar, ABD Başkanı Donald Trump’ın Senato’daki yargılanma sürecine odaklandı. Döviz yatırımcıları tarafından kurdaki gelişmeler yakından takip ediliyor. Peki, bugün ve , kaç TL oldu? İşte 23 Ocak güncel döviz kurları...

Dolar son dakika... Dünkü kapanışta dolar en düşük 5.9173 lira ve en yüksek 5.9445 lirayı gördükten sonra, 5.92 - 5.93 lira aralığında, euro ise en düşük 6.5645 lira ve en yüksek 6.5906 lirayı gördükten sonra, 6.56 – 6.57 lira aralığında işlem görmüştü. Trump'ın Senato'daki yargılama sürecinin başlaması ile gözler oturumlardan gelecek açıklamalara çevrildi. Peki, bugün euro ve dolar ne kadar, kaç TL oldu? işte 23 Ocak güncel döviz kurları alış-satış fiyatı...

GÜNCEL DÖVİZ KURLARI

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