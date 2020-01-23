Dolar son dakika... Dünkü kapanışta dolar en düşük 5.9173 lira ve en yüksek 5.9445 lirayı gördükten sonra, 5.92 - 5.93 lira aralığında, euro ise en düşük 6.5645 lira ve en yüksek 6.5906 lirayı gördükten sonra, 6.56 – 6.57 lira aralığında işlem görmüştü. Trump'ın Senato'daki yargılama sürecinin başlaması ile gözler oturumlardan gelecek açıklamalara çevrildi. Peki, bugün euro ve dolar ne kadar, kaç TL oldu? işte 23 Ocak güncel döviz kurları alış-satış fiyatı...

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