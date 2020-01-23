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  • 23.01.2020 08:24
  • Son Güncelleme: 23.01.2020 08:24

son dakika hareketli! 23 Ocak canlı gram, çeyrek, yarım, tam altın fiyatı ne kadar?

nda son dakika hareketliliği yaşanıyor. Geçtiğimiz haftalarda yükselişe geçerek rekor kıran altın fiyatları, piyaslarda yaşanan gelişmeler sonrası düşüşe geçmişti. Altın fiyatları, FED toplantısı öncesi yönünü aşağıya döndürdü. Peki, bugün gram, çeyrek, yarım ve tam altın fiyatları ne kadar oldu? İşte 23 Ocak ...

Altın fiyatları ne kadar?

Altın fiyatları son dakika... İstanbul Kapalıçarşı'da dünkü kapanışta çeyrek altın 482,00 lira, Cumhuriyet altını 1.975,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise yüzde 0,13 artışla 296,80 liradan işlem görmüştü. Gram altın 23 Ocak'a 297,03 lira seviyesinde başladı. Piyasalarda ABD Merkez Bankası'nın (Fed) 28-29 Ocak'taki toplantısı bekleniyor. Peki, bugün gram altın, çeyrek altın, yarım altın ve tam altın fiyatları ne kadar oldu? İşte 23 Ocak canlı altın fiyatları...

CANLI ALTIN FİYATLARI

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