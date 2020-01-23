Altın fiyatları son dakika... İstanbul Kapalıçarşı'da dünkü kapanışta çeyrek altın 482,00 lira, Cumhuriyet altını 1.975,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise yüzde 0,13 artışla 296,80 liradan işlem görmüştü. Gram altın 23 Ocak'a 297,03 lira seviyesinde başladı. Piyasalarda ABD Merkez Bankası'nın (Fed) 28-29 Ocak'taki toplantısı bekleniyor. Peki, bugün gram altın, çeyrek altın, yarım altın ve tam altın fiyatları ne kadar oldu? İşte 23 Ocak canlı altın fiyatları...

CANLI ALTIN FİYATLARI

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