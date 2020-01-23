Son dakika: Tüketici güven endeksi yüzde 0.1 artışla 58.82’ye çıktı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası işbirliği ile yürütülen tüketici eğilim anketi sonuçlarından hesaplanan mevsim etkilerinden arındırılmış endeks geçen yılın aynı ayında ise 58.2 düzeyindeydi.



Anket sonuçlarından hesaplanan tüketici güven endeksi 0-200 aralığında değer alabiliyor. Tüketici güven endeksinin 100'den büyük olması tüketici güveninde iyimser durumu, 100'den küçük olması tüketici güveninde kötümser durumu gösteriyor.



TÜİK verilerine göre;



Hanenin maddi durum beklentisi endeksi 79.5

Gelecek 12 aylık döneme ilişkin hanenin maddi durum beklentisi endeksi Aralık ayında 77.7 düzeyindeyken, Ocak ayında yüzde 2.3 artarak 79.5'e yükseldi.



Genel ekonomik durum beklentisi endeksi 77.4

Gelecek 12 aylık döneme ilişkin genel ekonomik durum beklentisi endeksi Aralık ayında 76.5 düzeyindeyken, Ocak ayında yüzde 1.1 artarak 77.4'e yükseldi.



İşsiz sayısı beklentisi endeksi 56.8

Gelecek 12 aylık döneme ilişkin işsiz sayısı beklentisi endeksi Aralık ayındaki 57.1 düzeyinden Ocak'ta yüzde 0.5 azalarak 56.8'e indi.



Tasarruf etme ihtimali endeksi 21.6

Gelecek 12 aylık döneme ilişkin tasarruf etme ihtimali endeksi Aralık ayında 23.8 düzeyindeyken, Ocak ayında yüzde 9.1 azalarak 21.6'ya geriledi.