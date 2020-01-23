Bugünkü
Takvim
  • Ekonomi
  • 24.01.2020 09:16
  • Son Güncelleme: 24.01.2020 09:16

Devlet destekli başvuru ve alma şartları nedir? İlk defa konut alacaklara 30 bin lira hibe verilecek!

Devletten ev alacaklara büyük müjde! Devlet her vatandaşı ev sahibi yapmak için büyük çaba harcıyor. Bu kapsamda proje üstüne proje üretiliyor. eliyle dar gelirlilere kira öder gibi ev alma imkanı sağlanırken, ile de birikimlere yüzde 25 civarında destek sunuluyor. Ev almak isteyen vatandaşlar konut hesabı açarak birikimlerine 30 bin TL devlet desteği alabilir. Günümüzde kamu larının yanı sıra çok sayıda özel bankanın da konut hesabı hizmeti bulunmakta olup kimlik belgeniz ile size en yakın banka şubesini ziyaret etmeniz yeterlidir.

İlk defa konut alacaklara 30 bin lira hibe verilecek!

İlk defa ev sahibi olacak ve kirada oturan vatandaşlarımıza güzel haberler gelmeye devam ediyor. Başkan Recep Tayyip Erdoğan daha önce yaptığı açıklamada ise herkesi konut sahibi olması için seferberlik ilan etmişti. Devletin vatandaşı para biriktirerek ev sahibi olmaya teşvik etmek amacı ile başlattığı konut hesabı ile para biriktirmek isteyen kişilerin sayıları artıyor. Konut hesaplarında yapılan birikim tutarları da yükselmeye devam ederken 2020 yılında ödenecek olan konut hesabı katkı tutarı da yükseldi. Ev almak için para biriktiren kişilere devlet 2020 yılında 30 bin lira hibe para desteği verecek.

DETAYLAR İÇİN BİR SONRAKİ SAYFAYA GEÇİNİZ

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerEkonomi HaberleriDevlet destekli konut hesabı başvuru ve alma şartları nedir? İlk defa konut alacaklara 30 bin lira hibe verilecek!
Diğer Ekonomi Haberleri Tüm ekonomi haberleri
Tüm Ekonomi Haberleri