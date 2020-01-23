2020 yılında konut, taşıt ve ihtiyaç kredisi alma isteyen vatandaşlar faizsiz kredi seçeneklerini merak ediyor. Bu bağlamda ülkemizde faizsiz olarak kredi veren 5 bankayı derledik. Bunlar, Albaraka Türk katılım bankası, Kuveyt Türk Katlım Bankası, Türkiye Finans Katılım Bankası, Ziraat Katılım Bankası, Vakıf katılım bankası ve Emlak katılım bankası'dır. 2020 yılında tamamen faizsiz olarak 1.000 liradan başlayıp 10.000 liraya kadar 60 ay vadeli ihtiyaç kredisi kullanmak isteyenlerin iki ana nedeni vardır, bunlardan ilki İslami şartlara uygun olup helal yollardan ihtiyaçlarını karşılamak, bir diğeri ise kuşkusuz bankalara herhangi bir aldıkları para için bedel ödememektir.

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