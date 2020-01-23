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  • 23.01.2020 14:36
  • Son Güncelleme: 23.01.2020 14:36

? 2020 İstanbul, Ankara, İzmir TOKİ 100 bin sosyal konut başvuru sonuçları...

TOKİ kura çekilişi için heyecanlı bekleyiş sürüyor. 100 bin sosyal konut projesi kapsamında başvurularını gerçekleştiren vatandaşlar, TOKİ'den gelecek müjdeli habere kilitlendi. Depreme dayanıklı, kimlikli, mahalle kültürünün yaşatılacağı ve yatay mimari esasıyla inşa edilecek sosyal konutlara toplam 1 milyon 211 bin 518 başvuru yapıldı. Peki, ? 2020 İstanbul, Ankara, İzmir TOKİ 100 bin sosyal konut başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak?

TOKİ kuraları ne zaman çekilecek?

TOKİ kuraları ne zaman çekilecek? Yatay mimari anlayışla, mahalle ve komşuluk kültürüne uygun İstanbul başta olmak üzere 81 ilde 2+1 ve 3+1 planında yapılacak 100 bin sosyal konutlara başvuru yapan 1 milyon 211 bin 518 vatandaş, kura sonuçlarının açıklanacağı tarihi bekliyor. Kampanyaya en çok başvuru 375 bin 953 ile İstanbul'dan geldi. Peki, TOKİ kuraları ne zaman çekilecek? 2020 İstanbul, Ankara, İzmir TOKİ 100 bin sosyal konut başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte cevaplar...

Başvuruların e-Devlet üzerinden ve belirlenen bankaların yetkili şubeleri aracılığıyla kabul edildiği kampanyaya toplam 1 milyon 211 bin 518 başvuru yapıldı.

TOKİ KURALARI NE ZAMAN ÇEKİLECEK?

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'ndan TOKİ kuraları ile ilgili açıklama geldi. Detaylar bir sonraki sayfada...

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