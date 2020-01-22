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  • 23.01.2020 09:13
  • Son Güncelleme: 23.01.2020 09:13

23 Ocak Vakıfbank, ING, Halkbank ve oranları... Ev alacaklara iyi haber geldi

23 Ocak hangi bankada? Konut kredisinde vatandaşları sevindiren açıklamalar geldi. Bir iyi haber indirimlerinden gelirken kötü haber ev fiyatlarından geldi. Bu bağlamda Vakıfbank tarafından Sarıpanjur kampanyası kapsamında verilen konut kredisi, sadece anlaşmalı inşaat şirketlerinden ev alacaklara veriliyor. Konut kredisi kampanyalarında müşterilere sunulan en düşük faiz oranı 'nda bulunuyor. Devlet destekli sosyal konut projeleri için vatandaşlara kredi sağlayacak olan banka, bu kampanyası ile en uygun oranı vermeye devam ediyor. Konut kredisi kısa sürede birikim yapmadan ev sahibi olmak için en fazla tercih edilen yöntemlerden bir tanesidir.

Ev alacaklara bir iyi bir kötü haber! İşte en uygun konut kredisi

Türkiye'de milyonların en büyük hayali ev sahibi olabilmektir. Bu bağlamda bankalar tarafından verilen en uygun kredi faiz oranları vatandaşlar tarafından oldukça revaçta olmaktadır. Ev alacak vatandaşları ilgilendiren açıklamalar, Merkez Bankası'nın faiz indirimleri sonrası geldi. Merkez Bankası'nın politika faizini son aylarda oldukça düşürmesi sonrası konut kredisinde düşüşler yaşandı. Faiz indirimi öncesi 1.30 - 2.10 seviyesinde olan konut kredisi faizleri , Merkez Bankası'nın politika faizini indirmesi sonrası 0,95 'e kadar düşmüştü. ING Bank ise bir açıklama yaptı ve konut kredisinde faizlerin 0.94 seviyesine kadar düşürüldüğüne yer verildi.


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