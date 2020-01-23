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  • 24.01.2020 09:01
  • Son Güncelleme: 24.01.2020 09:01

lar emekliye kaç TL ücreti veriyor? 2020 yılı Vakıfbank Ziraat, , ve emekli promosyon ücretleri!

Ziraat sı, Vakıfbank, , ile emekli maaşı kampanyası düzenleyen da emekli 2020 ödeme tutarı belirlendi. emekli promosyon ödemeleri 2020 belirlendi. En düşük promosyon ödemesi Halkbank'ta 300,00 TL, en yüksek promosyon ödemesi 450 TL olarak ilan edildi. Bankalar emeklilere promosyonun yanında çeşitli avantajlarda sunuyor. Bankaların promosyon ücreti yarışı devam ederken ikinci promosyon tarihi yaklaştı. Bazı bankalarda promosyon ücreti bin liraya kadar çıkarken, emekli müşteri getirenlere 100-125 lira veren de var. Peki, bankalar emekliye kaç TL promosyon veriyor? İşte bankaların emeklilere sunduğu fırsatlar...

Bankalar emekliye kaç TL promosyon ücreti veriyor?

Milyonlarca emekli maaş zamları sonrasında şimdi gözünü bankaların verdiği promosyon ücretlerine çevirdi. Emekli maaşları için en yüksek promosyon veren bankalar oldukça merak ediliyor. Bu bağlamda haberimizde bankaları teker teker verdik. En yüksek emekli maaş ödemesi yapan banka 2020 yılında TEB oluyor. Emeklilere kampanyalar ile maaş müşterisini artırmaya çalışan TEB, emekli maaş promosyonu 2020 üst limitini 1.100 TL'ye kadar çıkarttı! Emekli maaşlarını bankalardan alan vatandaşlar için uygulamaya sokulan promosyon; maaşlarını anlaştıkları bankadan üç yıl almak şartıyla bir kereye mahsus olarak emeklilere verilen ödemeye denmektedir. İşte 2020 yılı Ziraat, Halkbank, Vakıfbank TEB ve ING emekli promosyon ücretleri...

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