Milyonlarca emekli maaş zamları sonrasında şimdi gözünü bankaların verdiği promosyon ücretlerine çevirdi. Emekli maaşları için en yüksek promosyon veren bankalar oldukça merak ediliyor. Bu bağlamda haberimizde bankaları teker teker verdik. En yüksek emekli maaş ödemesi yapan banka 2020 yılında TEB oluyor. Emeklilere kampanyalar ile maaş müşterisini artırmaya çalışan TEB, emekli maaş promosyonu 2020 üst limitini 1.100 TL'ye kadar çıkarttı! Emekli maaşlarını bankalardan alan vatandaşlar için uygulamaya sokulan promosyon; maaşlarını anlaştıkları bankadan üç yıl almak şartıyla bir kereye mahsus olarak emeklilere verilen ödemeye denmektedir. İşte 2020 yılı Ziraat, Halkbank, Vakıfbank TEB ve ING emekli promosyon ücretleri...

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