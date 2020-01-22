Emekli maaşı konusunda en çok kafa karışıklığına neden olan konu, emeklilerin maaşla birlikte aldıkları ek ödeme tutarı. Tüm emeklilere her ay verilen ek ödemenin yüzde 4-5'ten yüzde 8'e çıkarılması gündemde. Peki talepler hayata geçerse SSK ve Bağ-Kur'lulara ödenecek artış ne kadar olacak? En güncel liste ve hesaplama haberimizde. Emekli maaşlarıyla ilgili son dakika haber ve gelişmeler takvim.com.tr'de... Çoğu emekli ek nedeniyle maaşını yanlış hesapladığından, 'eksik ödüyorlar' diye şikayet ediyor. Peki, her ay maaşla birlikte bankaya yatan ek ödeme nasıl hesaplanıyor?

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