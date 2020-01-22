Milyonlarca emekliye promosyon müjdesi geliyor. SSK SGK ve Bağkur emekli maaşı promosyon zammı vatandaşlar tarafından oldukça merak ediliyor. Bu bağlamda promosyonda tutarlar değişiyor. Emeklilerin büyük bölümü ikinci ödeme için gün sayarken, promosyona zam hazırlığı başladı. Yeni emekli olanlar da bankalardan emekli oldukları tarih itibarıyla promosyonlarını almışlardı. Promosyon, '3 yıl boyunca maaşın aynı bankadan çekilmesi' şartına dayalı olarak ödeniyor. Dolayısıyla 1 Mart 2017'de ilk promosyonunu alan emekliler, 39 gün sonra yani 1 Mart 2020 itibarıyla ikinci promosyona hak kazanacak. Bunun için Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) ile Türkiye Bankalar Birliği şubatta masaya oturacak. Emekli maaşlarıyla ilgili son dakika haber ve gelişmeler takvim.com.tr'de...



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