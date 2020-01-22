22 Ocak en uygun konut kredisi hangi bankada? Konut kredisinde vatandaşları sevindiren açıklamalar geldi. Bir iyi haber faiz indirimlerinden gelirken kötü haber ev fiyatlarından geldi. Bu bağlamda Vakıfbank tarafından Sarıpanjur kampanyası kapsamında verilen konut kredisi, sadece anlaşmalı inşaat şirketlerinden ev alacaklara veriliyor. Konut kredisi kampanyalarında müşterilere sunulan en düşük faiz oranı Ziraat Bankası'nda bulunuyor. Devlet destekli sosyal konut projeleri için vatandaşlara kredi sağlayacak olan banka, bu kampanyası ile en uygun oranı vermeye devam ediyor. Konut kredisi kısa sürede birikim yapmadan ev sahibi olmak için en fazla tercih edilen yöntemlerden bir tanesidir. Konut kredisi sayesinde çok fazla kişi ev sahibi olmuştur.



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