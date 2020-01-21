0.49, 0.79, 0.94 kredi faiz oranları olukça cazip oluyor. Merkez Bankası faiz indirimi sonrasında vatandaşlar ev ve araba almak için kredileri takip etmeye başladılar. Bu bağlamda Halkbank, Ziraat Bankası, Vakıfbank gibi kamu bankaları hem sıfır konutta hem de ikinci el konutta en uygun kredi veren bankalar oldu. Albaraka Türk araç finansmanında 24 aya varan vadelerde 0,95, 24 aydan 48 aya varan vadelerde 0,98 oranıyla araç satın alma imkanı sunuyor. Bankadan yapılan açıklamaya göre, Albaraka Türk, ister sıfır kilometre ister ikinci el araç finansmanında avantajlı oranlarla tüketicilere araç satın alma şansı veriyor. İşte 0.49, 0.79, 0.94 Halkbank, Ziraat Bankası, Vakıfbank konut, ihtiyaç ve taşıt kredisi kampanyaları takvim.com.tr'de

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