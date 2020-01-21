22 Ocak 2020 konut, ihtiyaç ve taşıt kredisi faiz oranları vatandaşlar tarafından oldukça merak ediliyor. Bu bağlamda Ziraat Bankası kredi faiz oranları vatandaşların yakın takibinde bulunuyor. Türkiye tarihinin en düşük faiz oranlı konut kredisi kampanyasında ilk adımlar atıldı. Ziraat Bankası'nın resmi internet sitesinde konut kredilerinde yüzde 0.49 faiz oranıyla hesaplama detayları yayınlandı. Vatandaşların merak ettiği Ziraat Bankası TOKİ Sosyal Konut Kredisi kampanyası hakkında merak edilen tüm detaylar haberimizde yer alıyor. Ziraat Bankası'nın en uygun kredi faiz oranları kampanyalı kredi ürünlerinde olsa da klasik konut kredisi, ihtiyaç kredisi ve taşıt kredisi faiz oranları oldukça cazip durumda.

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