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  • 22.01.2020 10:52
  • Son Güncelleme: 22.01.2020 10:52

0,49 ve 0,79 kredi oranları müjdesi! 22 Ocak 2020 konut, ihtiyaç ve taşıt kredisi faiz oranları...

Ev satın almak için bankalardan konut kredisi kullanacaklara müjdeli haber 'ndan geldi. yüzde 0.49 oranlı konut kredisi kampanyası başlattı. 'nin en büyük kamu bankası olan Ziraat Bankası ile ilgili faiz indirim gelişmeleri yakından takip ediliyor. Bu bağlamda vatandaşlar Ziraat Bankası konut, taşıt ve ihtiyaç kredisi faiz oranlarını merak ediyor. 3 – 240 ay vadeli en uygun konut kredisi ürününü sunan Ziraat Bankası, Sosyal Konut Projesi için konut kredisi kullanacak dar gelirlilere 0.49 faizli konut kredisi başvurusunu hayata geçirdi. 22 Ocak 2020 itibari ile uygun faiz oranı ile ihtiyaç, konut ve taşıt kredisi çekmek isteyenler Ziraat Bankası'nın yeni kredi paketlerini bekliyor...

0,49 ve 0,79 Ziraat Bankası kredi faiz oranları müjdesi!

22 Ocak 2020 konut, ihtiyaç ve taşıt kredisi faiz oranları vatandaşlar tarafından oldukça merak ediliyor. Bu bağlamda Ziraat Bankası kredi faiz oranları vatandaşların yakın takibinde bulunuyor. Türkiye tarihinin en düşük faiz oranlı konut kredisi kampanyasında ilk adımlar atıldı. Ziraat Bankası'nın resmi internet sitesinde konut kredilerinde yüzde 0.49 faiz oranıyla hesaplama detayları yayınlandı. Vatandaşların merak ettiği Ziraat Bankası TOKİ Sosyal Konut Kredisi kampanyası hakkında merak edilen tüm detaylar haberimizde yer alıyor. Ziraat Bankası'nın en uygun kredi faiz oranları kampanyalı kredi ürünlerinde olsa da klasik konut kredisi, ihtiyaç kredisi ve taşıt kredisi faiz oranları oldukça cazip durumda.

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HaberlerEkonomi Haberleri0,49 ve 0,79 Ziraat Bankası kredi faiz oranları müjdesi! 22 Ocak 2020 konut, ihtiyaç ve taşıt kredisi faiz oranları...
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